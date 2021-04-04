  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٤٤ م

لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية:

877 شخصا يسجلون اسماءهم للانتخابات التكميلية البرلمانية

877 شخصا يسجلون اسماءهم للانتخابات التكميلية البرلمانية

اعلن امين لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي ان 877 شخصا تقدموا بطلب الترشيح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال موسوي انه في ختام المهلة المحددة بسبعة ايام والتي انتهت مساء السبت فقد بلغ عدد الذين تقدموا بطلب الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية الاولى لمجلس الشورى الاسلامي بدورته الحادية عشرة الحالية 877 شخصا؛ 805 رجال و 72 سيدة.

وحول مستوى التحصيل الدراسي للمترشحين قال: ان من اجمالي عدد المترشحين، هنالك 59 لهم شهادات حوزوية و 163 يحملون شهادة الدكتوراه و 613 شهادة الماجستير و 42 شهادة البكالوريوس.  

وبشان اعمار المترشحين قال: ان 25 بالمائة من المترشحين تبلغ اعمارهم تحت 40 عاما و 35 بالمائة بين 40 الى 50 عاما و 32 بالمائة بين 50 و 60 عاما و 8 بالمائة فوق 60 عاما.

وسيتم الاعلان عن اسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية بعد البت في ذلك من قبل مجلس صيانة الدستور. 

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 13 لرئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية التكميلية في 6 دوائر انتخابية وانتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية في المدن والقرى ستجري بالتزامن معا يوم 18 حزيران /يونيو القادم. /انتهى/

رمز الخبر 1913230

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات