رئيس السلطة القضائية يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح آية الله السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم، في المجلس الأعلى للقضاء، بان "الحب والكراهية القائمة على المصلحة والتوجه الحزبي تمنع من النزوع إلى الحقّ".

وقال رئيس القضاء: "الفهم الشجاع للموضوع والحكم من مظاهر الشجاعة". وذكر أنه "من المهم جدًا أن يتحلى الإنسان بالصبر على طريق الحقيقة ومعرفة الحقيقة".

وأوضح رئيسي: "الفساد الاقتصادي يعيق ازدهار الإنتاج. إذا كانت هناك رشوة والبحث عن الريع في مكان ما، فلن يكون لدينا طفرة في الإنتاج، عند تحقق الأمن الاقتصادي، سيكون هناك ازدهار اقتصادي، يعتمد الأمن الاقتصادي على مكافحة الفساد، لا يمكن السماح للفساد أن يسود في أي مكان على الإطلاق، لن يسمح القضاء للفساد بأن يترسخ في أي مكان في البلاد".

وأضاف: "التهريب المنظم يجب التعامل معه بجدية وتحديد شبكات تهريب البضائع والتعامل معها بجدية، ودعم الإنتاج ومحاربة الفساد في طليعة العمل".

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