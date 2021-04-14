المرجع الإيراني مكارم شيرازي يرقد بمستشفى في طهران بسبب وعكة صحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله ناصر مكارم شيرازي احد مراجع الدين في قم رقد في مستشفى بطهران بسبب وعكة صحية ألمت به.

ووفقا لاحدث التقارير الواردة فان الحالة الصحية العامة للمرجع الديني آية الله مكارم شيرازي مرضية.

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