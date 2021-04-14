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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٤٢ ص

المرجع الإيراني مكارم شيرازي يرقد بمستشفى في طهران بسبب وعكة صحية

المرجع الإيراني مكارم شيرازي يرقد بمستشفى في طهران بسبب وعكة صحية

تم إدخال المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي الى المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت به.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله ناصر مكارم شيرازي احد مراجع الدين في قم رقد في مستشفى بطهران بسبب وعكة صحية ألمت به.

ووفقا لاحدث التقارير الواردة فان الحالة الصحية العامة للمرجع الديني آية الله مكارم شيرازي مرضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913576
https://ar.mehrnews.com/news/1913576/

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