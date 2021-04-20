إيران لن تسمح ابدا بحدوث حالة استنزاف في المفاوضات/لن نتسرع للوصول الى نتيجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في رده على بعض التقارير الكاذبة التي وردت في وسائل اعلام غربية، اكد عراقجي بان اي قضية تحت عنوان "اتفاق موقت" او قضايا اخرى مماثلة غير مطروحة اطلاقا في المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1".

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتفاوض فقط بشان الخطوة النهائية لرفع الحظر الظالم المفروض على الشعب الايراني وان اشاعات مثل مشاريع الخطوة خطوة او الاتفاق الموقت لا اساس لها من الصحة.

واكد كبير المفاوضين الايرانيين بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية سوف لن تسمح ابدا بحدوث حالة استنزاف في المفاوضات وفي الوقت ذاته لن تستعجل ولن تتسرع للوصول الى نتيجة وقال: ان المفاوضات يجب ان تتم بدقة مع صون مصالح ومواقف البلاد الحاسمة.

واوضح عراقجي في ختام تصريحه بان اي قرار حول وتيرة ونتائج المفاوضات انما يتخذ في طهران وان الفريق المفاوض يقدم تقاريره عن اوضاع المفاوضات بصورة مستمرة لكبار المسؤولين في البلاد.

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