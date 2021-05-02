قوة القدس كانت عاملاً مهماً لدفع الدبلوماسية في المنطقة وحققت العزة للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بمناسبة يوم العمال العالمي ويوم المعلم في ايران، ان "العدل" من صفات الإمام علي (ع) اللافتة للنظر.

واكد ان مسألة الإمامة لا تقاس بالموازين المخصصة لدينا، لقد حقق بعض العظماء مفاهيم الإمامة العظيمة، لكن هذا أبعد من إدراكنا.

واضاف انه بغض النظر عن المرتبة الروحية العالية، فإن أمير المؤمنين (ع) هو أيضاً شخصية فريدة من نوعها وفقاً للمعايير الدنيوية.

وتابع، "يجب أن نتبع أمير المؤمنين وأن نلتزم بنفس الأسلوب والشخصية والعدالة والشجاعة والزهد لأمير المؤمنين في أفعالنا وسلوكنا، وهو ما تخلفنا عنه كثيرا في هذا الصدد".

قال قائد الثورة ان دعم العامل هو حماية للثروة الوطنية

وقال قائد الثورة: ذروة رمضان هي أيام القدر وليلة القدر المباركة. وصلنا إلى هذه الذروة. فلننتهز الفرصة الفريدة للدعاء والتضرع إلى الله ، وهذا الشهر عيد إلهي. الأعياد الإلهية السامية في هذه الأيام المباركة. هذه الصلاة التي تقولها ، هذه الدمعة التي تذرفها ، هذه كلها ولائم الرب. قدّرها وادع لنفسك ولكل إخوتك في الدين وبلدك ومجتمعك واسأل الله وتأكد من الطاعة.

ونوّه الى انه إذا أردنا دعم الإنتاج الوطني للبلاد، يجب علينا دعم العمال؛ بالتأكيد ان دعم العامل هو حماية للثروة الوطنية، العمال يخلقون ثروة وطنية كبيرة وهذه الثروة الوطنية ستخلق شرفاً للبلد، مشيرا الى ان دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل العقوبات بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعها.

قال قائد الثورة ان الشهيد سليماني قال لأصدقائه "إنهم يهددونني بما كنت أبحث عنه في الجبال والصحراء"

وقال ان الشهيد سليماني تم تهديده بالقتل، ذلك الشهيد العظيم قال لأصدقائه "إنهم يهددونني بما كنت أبحث عنه في الجبال والصحراء".

كان الشهيد مطهري يولّد الفكر ويقوم بنشره ولم يجلس ساكناً، بل كان يفكر باستمرار من أجل نشر الفكر الصحيح والسليم والعميق بين جمهوره، لقد كان يواجه موجات هجومية كثيرة.

واكد اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان أفضل سبيل لابطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الانتاج الوطني، مشيرا الى ان الانتخابات فرصة مهمة ويجب حث الشعب على المشاركة فيها وعدم تثبيط عزيمتهم اتجاهها.

قال قائد الثورة ان الأميركيين والأوروبيين يمنعون جيراننا ممن يريدون فتح علاقات معنا من ذلك ويضغطون عليهم

وقال قائد الثورة: سأقول جملة واحدة عن الانتخابات، أحدهما أن الانتخابات فرصة مهمة ولا ينبغي ثني الناس عن الانتخابات. والأمر الآخر أن الانتخابات لا يجب أن تدمر بالكلمات غير المجدية والوعود الكاذبة من دون دعم.

ونوّه الى انه لايمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها إلى الخطر إذا شارك المواطنون بقوة في الانتخابات، مؤكداً ان قوة القدس كانت عاملاً مهماً لدفع الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا وحققت العزة للبلاد.

وقال ان الأميركيين والأوروبيين يمنعون جيراننا ممن يريدون فتح علاقات معنا من ذلك ويضغطون عليهم.

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