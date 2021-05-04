السلطات المختصة تحقق في قضية وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب نشر خبر وفاة السكرتيرة الاولى بالسفارة السويسرية بطهران اثر سقوطها من شقتها في برج سكني شمال العاصمة، أعربت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيها، وقالت ان القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وكان المتحدث باسم منظمة الطوارئ، مجتبى خالدي، قد صرح في وقت سابق ان السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران، لقت مصرعها إثر سقوطها من شقتها في برج سكني في حي كامرانية بشمال العاصمة الايرانية.

واضاف: لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.

واشار الى هناك علامات على إصابات مثل كسور في الرأس والذراع في جثة المتوفية، وتم تسليم جثة المرأة البالغة من العمر 52 عاما للطب العدلي.

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