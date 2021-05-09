رغم صعوبات المفاوضات في فيينا يمكن عقد الامال بشأن آفاقها المستقبلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران "محمود واعظي"، قال انه رغم الصعوبات التي تمر بها المفاوضات في فيينا، لكن يمكن عقد الامال بشأن الافاق المستقبلية لهذه المفاوضات.

وكتب واعظي في تغريدة على موقع تويتر اليوم : ان مفاوضات فيينا مستمرة بمراقبة مسؤولي البلاد لرفع الحظر واستيفاء حقوق الشعب الايراني وقد حققت تقدما نسبيا؛ ورغم الصعوبات لكن المباحثات خلال الاسابيع الماضية اظهرت بانه يمكن عقد الامال بشان افاق هذه المفاوضات.

واكد رئيس مكتب الرئاسة في ايران: ان الجانب الاهم خلال المرحلة الراهنة، يكمن في الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية./انتهى/