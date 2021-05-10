سرايا القدس تمطر تل ابيب بصاروخ نوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس، الجتاح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اطلقت رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على تل ابيب ومدينة عسقلان المحتلة، و ذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

واكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ابو حمزة على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

وقال أبو حمزة خلال تغريدة له على حسابه عبر تويتر اليوم الاثنين:" نؤكد على أن تاسعة #البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة".

هذا وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.

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