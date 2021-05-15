مشاركة مكثفة للانتخابات الرئاسية/ رئيسي ولاريجاني أبرز المشاركين في اليوم الخامس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ13 وصل إلى مرحلته النهائية صباح اليوم (السبت)، فيما أفاد المتحدث باسم الحملة الانتخابية بالبلاد أن 304 شخصا سجلوا في الانتخابات الرئاسية الـ13 في الـ 4 أيام الماضية.

وفي اليوم الرابع للتسجيل، كان "علي رضا أفشار وفريدون عباسي وسيد مصطفى تاج زاده وشاهين محمد صادقي" أبرز الشخصيات السياسية التي توجهت إلى المقر الانتخابي بالبلاد وسجلت في الانتخابات.

وقد حضر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي صباح اليوم السبت الى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية وسجل اسمه للترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وکان رئيس السلطة القضائية قد اصدر بيانا في وقت سابق من اليوم السبت اعلن فيه عزمه الترشح للدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجري في 18 حزيران / يونيو القادم.

ويوم امس الجمعة صرح المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد اسماعيل موسوي بان عدد المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد بلغ خلال الايام الاربعة الماضية 304 اشخاص.

ويعتبر اليوم السبت هو اليوم الاخير من ايام التسجيل الخمسة المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية، وقال موسوي بان هذه المهلة لن تمدد بالتاكيد.

كما قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي السابق علي لاريجاني اليوم السبت طلب الترشح للانتخابات الرئاسية في ايران فضلا عن النائب مسعود بزشكيان ووزير الطرق واعمار المدن السابق عباس آخوندي.

وخلال الايام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، وزير التعاون السابق محمد عباسي، الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة السابق صادق خليليان، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، الرئيس السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للاعمار والتنمية سعيد محمد.

وقد بدأت في وزارة الداخلية الايرانية يوم الثلاثاء عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ 13 لمدة 5 أيام.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف 307 اشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لاول مرة في الانتخابات.

وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو/أيار عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو/أيار لغاية 16 يونيو/أيار ، وفي 17 يونيو/حزيران ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو/حزيران المقبل.

وكان مجلس صيانة الدستور قد حدد شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كالتالي:

- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد عمل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.