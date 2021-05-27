أدعوا أبناء الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان سماحة قائد الثورة الاسلامية القى اليوم خطابا هاما خلال لقائه بنواب مجلس الشورى الإسلامي، عبر الفيديو، فيما يتعلق بمجلس صيانة الدستور و القلق بشان مشاركة ابناء الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي مستهل اللقاء قدّم رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف تقريرا حول اداء المجلس خلال العام الاخير.

واكد سماحته خلال كلمته على دعمه الحاسم للعملية القانونية لمجلس صيانة الدستور معتبرا ان وجود مدراء أقوياء يعد عاملا في زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات وحل مشاكل الشعب الرئيسية.

ودعا قائد الثورة أبناء الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات وأن يدركوا بانها تخصهم وأن يصوتوا لمن يمتلك الاهلية وقال: على المواطنين ان يعلموا بأن الانتخابات ستترك آثارها لبضع سنوات وأن من يروج لعدم المشاركة فيها ليسوا حريصين على مصلحة الشعب.

وأكد سماحته أنه لاينبغي الاصغاء للاشخاص الذين يحرضون على عدم المشاركة في الانتخابات ويروجون الى أنه لافائدة من ذلك، فهؤلاء لايهتمون لأمر المواطنين ولا يتعاطفون معهم.

واشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية بجهود مجلس الشورى الاسلامي خلال العام الماضي وقال : ان مجلس صيانة الدستور وفقا لواجبه فعل ما يلزمه وما يراه ضروريا وحدد المرشحين ويجب على اولا أن أشكر جميع المرشحين .. ومن المؤكد أن العديد منهم ترشحوا بدافع الشعور بالمسؤولية.

كما اعرب قائد الثورة الاسلامية عن شكره للمرشحين المرفوض اهليتهم على احترامهم لقرار مجلس صيانة الدستور .

يتبع...