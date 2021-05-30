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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١١:٣٧ ص

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق ايران

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 47 دقيقة و 35 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 17 دقيقة و 35 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 56.71 والعرض 37.28 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 17 كم من مدينة شوقان و 23 كم من مدينة سنخواست و 24 كم من مدينة قاضي و 59 كم من مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1914894
https://ar.mehrnews.com/news/1914894/

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