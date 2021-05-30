زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 47 دقيقة و 35 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 17 دقيقة و 35 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 56.71 والعرض 37.28 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 17 كم من مدينة شوقان و 23 كم من مدينة سنخواست و 24 كم من مدينة قاضي و 59 كم من مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

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