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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٠٤ ص

قائد الثورة:

أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل هو إيجاد الجمهورية الإسلامية

أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل هو إيجاد الجمهورية الإسلامية

ألقى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الجمعة خطابا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد الثورة السلامية في هذه المناسبة، ان الاعداء يحسبون ان الجمهورية الاسلامية لن تحتفل بذكراها الاربعين واضاف : الأميركيون كانوا قد أعلنوا جليا بأن الجمهورية الاسلامية لن ترى ذكرى تأسيسها الـ 40 ما يثبت فشل مثل هذه التكهنات.


ولفت آية الله خامنئي الى ان: صمود الإمام الخميني (قدس سره) وانتصارات الشعب الايراني خلال الحرب المفروضة أبطل جميع التكهنات بشأن فشل الثورة الاسلامية، واضح انه كانت للإمام الخميني (قدس سره) ابداعات كثيرة من أهمها تأسيس الجمهورية الإسلامية.

يتبع ..

رمز الخبر 1915054
https://ar.mehrnews.com/news/1915054/

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