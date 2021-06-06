مقتل مرشح انتخابي في المكسيك قبل ساعات من بدء التصويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بينما تجري المكسيك اليوم الأحد، انتخابات،تمثل اختباراً مهماً لشعبية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فقتل مرشح انتخابي آخر ، وذلك قبل ساعات من بدء التصويت.

وذكرت صحيفة ميلينيو أن رينيه توفار، قتل بالرصاص في ولاية فيراكروز شرقي البلاد.

وكان السياسي المحلي المنتمي لحزب حركة المواطنين "موفيمينتو سيودادانو"يرشح نفسه لمنصب عمدة بلدة كازونس دي هيريرا.

وكتب الزعيم المحلي للحزب سيرجيو جيل رولان على تويتر: "ندين هذه الجريمة المروعة لمرشحنا".

وأضاف: "ندعو الحكومة إلى القيام بعملها وضمان السلام والأمن".

وقد قتل عشرات المرشحين، فضلاً عن أقاربهم وموظفيهم، في الفترة التي سبقت الانتخابات، وغالباً على أيدي جماعات إجرامية أو خصوم سياسيين./انتهى/