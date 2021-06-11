سنشارك في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية بقوّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف ماموستا فائق رستمي، في خطبة صلاة الجمعة اليوم في سنندج، إن أهالي محافظة كردستان سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات المقبلة بصورة ملحمية وفاعلة، عادّا المشاركة في الانتخابات مسؤولية شرعية وقانونية.

واضاف، ان المنتخبين والمسؤولين يتحمّلون مسؤولية الاهتمام بمعالجة مشاكل الشعب وبذل قصارى جهودهم بهذا المجال.

وتابع: إن الانتخابات المقبلة ستكون مثمرة بالتأكيد وينبغي للمسؤولين والحكومة القادمة ان يضاعفوا عزائمهم وعليهم اتخاذ خطوات على صعيد تنمية البلاد واعمارها لأن هذا الشعب يستحق تقديم افضل الخدمات.

واشار رستمي الى مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات في القرن الماضي) وصمود الشعب في مواجهة الاعداء، داعيا المسؤولين الى العمل باخلاص لايجاد حلول لمشاكل البطالة وتنمية الاقتصاد لان الشعب الايراني لاسيما اهالي محافظة كردستان تحملوا صعوبات كبيرة وينبغي العمل على زيادة الرفاهية والراحة في البلاد.

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