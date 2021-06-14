نعلن لدول الجوار وبكل صراحة أن قدرات قواتنا المسلحة هي سند لها وليست ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف روحاني اليوم الاثنين في مراسم تدشين المشاريع الوطنية لوزارة الدفاع وانضمام مدمرة دنا الى اسطول القوة البحرية، أن من المفرح للشعب الايراني والقوة البحرية للجيش وكل القوات المسلحة عندما تتمكن الصناعات الدفاعية في البلاد وبايدي المتخصصين الايرانيين من انتاج مدمرة متطورة جدا خلال ثماني سنوات حيث نشهد اليوم التحاق هذه المدمرة للقوة البحرية لاداء مهامها بكل اقتدار.

و أعرب الرئيس حسن روحاني عن ارتياحه للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مجال الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس ، معتبرا ان مدمرة دنا دليل على الاستمرار في مسيرة الاكتفاء الذاتي للجيش وكل القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية .