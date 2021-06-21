برسبوليس ينهي "تراكتورسازي" بهدف قاتل ويتوج للمرة الرابعة بكأس السوبر الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الاحد على ستاد "آزادي" بطهران دانت السيطرة النسبية لبرسبوليس في الشوط الاول مع التزام تراكتور الطابع الدفاعي وسنحت بعض الفرص للفريقين لم تثمر عن شيء.

وسجل برسبوليس هدفا في الدقيقة 15 من قبل عيسى آل كثير الا ان الحكم الغاه بداعي وقوع خطأ ضد مدافع تراكتور.

شهد الشوط الثاني تحركا اكبر من الفريقين مع ارجحية نسبية لبرسبوليس ولكن دون فرص خطيرة على المرميين.

وفي الدقيقة 60 من المباراة تلقى عيسى آل كثير الكرة في الجناح الايسر وتقدم بها حتى داخل منطقة جزاء تراكتور ومن ثم تخطى احد المدافعين لينفرد بالحارس ويسدد الكرة على يساره مسجلا هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس.

زاد تراكتور من محاولاته لتعديل النتيجة الا انها لم تفلح وبالمقابل شكّل برسبوليس خطورة دائمة على مرمى تراكتور بهجماته المضادة حتى نهاية المباراة التي انتهت لصالح برسبوليس 1-0 واحتضانه كاس السوبر للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر ان هذه المباراة كانت المفترض ان تجري قبل بداية الموسم الحالي 2020-2021 الا انها ارجئت لظروف طارئة.

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