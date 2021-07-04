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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٥٦ ص

السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله

السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله

يتوجه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد في لندن محسن بهاروند اليوم الاحد الى مقر عمله خلفا للسفير السابق حميد بعيدي نجاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تغريدة نشرها القائم بالاعمال الايراني في لندن مساء السبت ، مهدي حسيني متين.

وقال متين ، ان بهاروند سيقدم اوراق اعتماده الى ملكة بريطانيا يوم الثلاثاء، متمنيا له الموفقية في اداء مهامه الدبلوماسية.

السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله


وكان بهاروند قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وكذلك منصب مدير عام دائرة اميركا بوزارة الخارجية.

وكان السفير الايراني السابق في لندن حميد بعيدي نجاد، قد اعلن في تغريدة يوم 6 نيسان /ابريل الماضي عن انتهاء مهام عمله في المملكة المتحدة، وقال: في نهاية فترة عملي كسفير لبلدي العزيز لدى بريطانيا، أود أن أشكر جميع القطاعات الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية على تعاونهم، وأتمنى لهم جميعًا التوفيق والصحة في حياتهم الشخصية والمهنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1915840
https://ar.mehrnews.com/news/1915840/

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