السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تغريدة نشرها القائم بالاعمال الايراني في لندن مساء السبت ، مهدي حسيني متين.

وقال متين ، ان بهاروند سيقدم اوراق اعتماده الى ملكة بريطانيا يوم الثلاثاء، متمنيا له الموفقية في اداء مهامه الدبلوماسية.



وكان بهاروند قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وكذلك منصب مدير عام دائرة اميركا بوزارة الخارجية.

وكان السفير الايراني السابق في لندن حميد بعيدي نجاد، قد اعلن في تغريدة يوم 6 نيسان /ابريل الماضي عن انتهاء مهام عمله في المملكة المتحدة، وقال: في نهاية فترة عملي كسفير لبلدي العزيز لدى بريطانيا، أود أن أشكر جميع القطاعات الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية على تعاونهم، وأتمنى لهم جميعًا التوفيق والصحة في حياتهم الشخصية والمهنية.

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