إيران لن توقف خطواتها النووية ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأميركية وصدقية تنفيذها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي حديثه الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء قال ربيعي ان الحوار مع السعودية بدأ انطلاقا من ايمان ايران الراسخ باولوية دول الجوار وضرورة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة ، موضحا ان طهران تعتقد ان الحوار خاصة داخل الأمة الاسلامية هو السبيل الوحيد الملائم لحل المشاكل والخلافات.

واضاف قائلا : اننا ندرك التعقيدات التي تحيط بعض موارد الخلاف الأمر الذي يتطلب الوقت الكافي لحلها.

وحول سير محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي قال ربيعي ان المحادثات حققت تقدما جيدا في الكثير من المواضيع ، لكن لايُنكر ان هناك خلافات بخصوص بعض القضايا ، وهذا لايعني بالضرورة ان المفاوضات تواجه طريقا مسدودا.

وشدد ربيعي على أن الأمر البديهي في هذه المفاوضات هو أن ايران لن تقبل أي اتفاق لايحقق مصالح الشعب الايراني ، كما انها تطالب بأن تقوم امريكا اولا برفع الحظر عن ايران ، ويتم ثانيا اختبار صدق هذا الاجراء وبعد ذلك ستوقف ايران خطواتها التي اتخذتها ردا على خروج امريكا من الاتفاق وعدم التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتها.

ربيعي: العمل التخريبي قرب مدينة كرج باء بالفشل

واضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء وفي الرد على سؤال حول التخريب في أحد مباني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الواقعة قرب كرج في 23 يونيو: أؤكد العمل التخريبي ، لكنه لم يؤد إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة ، تعرض سقف احد المباني لاضرار طفيفة وحاليا يتم اصلاحه.

وحول الصورة الجوية المنشورة في بعض وسائل الإعلام عن الأضرار التي لحقت بهذا الموقع قال : الصورة الملتقطة والتي تم نشرها على انها صورة جوية صورة في الواقع هي صورة للمبنى بعد إزالة السقف لإصلاحه ، والتفسيرات الواردة في الفضاء الافتراضي ليست دقيقة.

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