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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٠٣ م

رئيسا الكاميرون ومالي يهنئان رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

رئيسا الكاميرون ومالي يهنئان رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأ رئيسا الكاميرون ومالي في رسالتين منفصلتين، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 31.

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيجيريا، ان الرئيس الكاميروني بول بيا، بعث رسالة إلى رئيسي باسمه وباسم الكاميرون حكومة وشعبا وتمنى له التوفيق والسداد في مسؤوليته الجديدة.

وأكد الرئيس الكاميروني في رسالته، عزم وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

بدوره بعث الرئيس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا رسالة تهنئة إلى رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد وللشعب الإيراني التقدم والازدهار.

وأكد رغويتا في هذه الرسالة على استعداد بلاده للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات الودية والمشتركة بين الجانبين.

انتهى

رمز الخبر 1915961
https://ar.mehrnews.com/news/1915961/

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