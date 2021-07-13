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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٥٩ م

أمير عبد اللهيان:

الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة أهم أولويات السياسة الخارجية لحكومة "رئيسي"

الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة أهم أولويات السياسة الخارجية لحكومة "رئيسي"

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي أن من أولويات الحكومة الجديدة هي اعتماد سياسة خارجية متوازنة واقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول شرق وغرب العالم خاصة الدول الجارة والاسيوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب حسين أمير عبد اللهيان على صفحته على إنستغرام اليوم الثلاثاء: "من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب حجة الاسلام ابراهيم رئيسي وأدائه ومواقفه يتبين ان سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية و اقامة العلاقات مع الشرق والغرب وإلاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الاسيوية هي ضمن أولويته في السياسة الخارجية.

وتم انتخاب حجة الإسلام والمسلمون سيد إبراهيم ريسي رئيساً في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بعد حصوله على 18 مليون صوت ، وهو يتشاور حاليا بشأن انتخاب أعضاء حكومته. ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس المنتخب في الخامس من أغسطس.

/انتهى/

رمز الخبر 1916073
https://ar.mehrnews.com/news/1916073/

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