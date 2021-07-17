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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:٣٢ م

بعد ساعات من أداء الأخير اليمين الدستورية؛

وزير خارجية الصين يصل دمشق للقاء الرئيس السوري

وزير خارجية الصين يصل دمشق للقاء الرئيس السوري

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إلى دمشق بزيارة هي الأولى من نوعها.

و افاىت وكالة مهر للانباء نقلا عن سانا كان في استقبال وزير خارجية الصين في مطار دمشق نظيره السوري فیصل المقداد ومسؤولون آخرون.

وأفادت التقاریر بأن عميد الدبلوماسية الصينية خلال هذه الزيارة سيلتقي كبار المسؤولين في الدولة، فيما أكدت صحيفة "الوطن" أن برنامج زيارته يشمل اجتماعا مع الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد ساعات من أداء الأخير اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.

وسبق أن كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصادر خاصة بها أن محادثات وزير خارجية الصين في دمشق ستركز على بحث المسائل الاقتصادية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، موضحة أن الحديث يدور عن "إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين"، بما يشمل ستة مشاريع اقتصادية استراتيجية تم التفاهم عليها سابقا، بينها مشاريع حيوية في البنى التحتية تتفرع عن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية.

رمز الخبر 1916174
https://ar.mehrnews.com/news/1916174/

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