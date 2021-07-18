"حركة الأحواز" الإرهابية تنضم إلى تظاهرة في خوزستان

و افادت وکالة مهر للانباء بان انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من حركة الأحواز الإرهابية وهي تنضم إلى تظاهرة في خوزستان جنوب غرب إيران.

وبحسب شهود فإن عناصر الحركة خرجوا في مدينتي سنكرد وشادكان، وانضموا إلى تظاهرة احتجاجية على أزمة المياه ورفعوا علم حركتهم وسط المتظاهرين.ويشار إلى أن حركة الأحواز أعلنت مسؤوليتها عن أعمال ارهابية متعددة وقعت في إيران، كما أنها تتبنى مشروع "تقسيم إيران وانفصال إقليم خوزستان".

وفي سياق متصل، اتهم والد الضحية مصطفى النعيماوي عناصر مسلحين شاركوا في أعمال الشغب التي جرت بمدينة شادكان بمحافظة خوزستان بالمسؤولية عن قتل ولده. وطالب الوالد السلطات ولا سيما "حرس الثورة" بملاحقة القتلة والاقتصاص لولده.

في المقابل، أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "بركت" عن تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى 471 قرية تعاني من شحة المياه بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.وخلال زيارة المدير التنفيذي لمؤسسة بركت إلى محافظة خوزستان، تم توقيع مذكرة تفاهم لتزويد 471 قرية تعاني من شحة المياه في المحافظة بتكلفة 150 مليار تومان بين هذه المؤسسة وشركة خوزستان للمياه والصرف الصحي.

كما افتتح المدير التنفيذي لمؤسسة بركت، أمير حسين مدني مشروع تزويد المياه لـ70 أسرة في قرية جاي عوفي التابعة لقضاء رامشير بمحافظة خوزستان.

و من جانبه اعلن النائب في البرلمان الايراني قاسم ساعدي بان عناصر ارهابية استغلوا الاجواء الحاصلة في خوزستان للتغلغل في صفوف المواطنين ومن ثم المبادرة لاطلاق النار عليهم ما ادى الى مصرع شابين في مدينتي شادكان وكارون.