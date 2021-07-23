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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:١٥ م

جهانغيري:

الحكومة تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل القائمة في محافظة خوزستان

الحكومة تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل القائمة في محافظة خوزستان

أكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ان الحكومة تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل القائمة في محافظة خوزستان جنوب غرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اسحاق جهانغیري، في تصريحه اليوم الجمعة لدى وصوله مطار دزفول/ جنوب غرب/، إن أهالي محافظة خوزستان قدموا التضحيات إبان مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) واليوم من واجبنا العمل وفق مسؤولياتنا تجاههم.

ولفت الى ان الحكومة تقضي أيامها الاخيرة من ولايتها المنتهية، مؤكدا انها تقف الى جانب اهالي المحافظة في بذل الجهود ووضع الخطط اللازمة لايجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الجفاف وشحة موارد المياه.

واشار الى الهواجس التي يحملها الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي حول محافظة خوزستان، مؤكدا ان الحكومة المقبلة ينبغي ان تتابع العمل بجد من أجل ايجاد حلول لمشاكل المحافظة.

وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية واساسية على صعيد تأمين مياه الشرب للحد من تصاعد وتيرة المشاكل القائمة في هذا المضمار.

/انتهى/

رمز الخبر 1916352
https://ar.mehrnews.com/news/1916352/

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