انجاز مشروع تصنيع المباني يعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مراسم افتتاح مشروع تصنيع المباني الجاهزة اليوم الاثنين قرب طهران أكد العميد حاتمي أن وزارة الدفاع بدأت اليوم تصنيع المباني السكنية بشكل واسع مراعية بذلك ما يتطلبه توفير السكن من سرعة في الانجاز وتكلفة منخفضة واختصار في الوقت وكثرة الانتاج.

واضاف ان انجاز المشروع اعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد، وان كل ما يتطلبه من مواد أولية موجودة داخل البلاد، الأمر الذي يجعله عصيا على الحظر الخارجي.

واوضح حاتمي ان الخط الاول من هذا المشروع قادر على تصنيع ستة الاف وحدة سكنية سنويا ويمكن زيادتها طبقا لاحتياجات البلاد.

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