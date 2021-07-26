  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:٠٠ م

العميد حاتمي:

انجاز مشروع تصنيع المباني يعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد

انجاز مشروع تصنيع المباني يعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد

قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان القوات المسلحة في البلاد وكما استخدمت التقنيات الحديثة في مجال الدفاع وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين ، فأنها تسعى اليوم وباستخدام العلوم الوطنية لتأمين احتياجات البلاد في قطاع السكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مراسم افتتاح مشروع تصنيع المباني الجاهزة اليوم الاثنين قرب طهران أكد العميد حاتمي أن وزارة الدفاع بدأت اليوم تصنيع المباني السكنية بشكل واسع مراعية بذلك ما يتطلبه توفير السكن من سرعة في الانجاز وتكلفة منخفضة واختصار في الوقت وكثرة الانتاج.

واضاف ان انجاز المشروع اعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلاد، وان كل ما يتطلبه من مواد أولية موجودة داخل البلاد، الأمر الذي يجعله عصيا على الحظر الخارجي.

واوضح حاتمي ان الخط الاول من هذا المشروع قادر على تصنيع ستة الاف وحدة سكنية سنويا ويمكن زيادتها طبقا لاحتياجات البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1916446
https://ar.mehrnews.com/news/1916446/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات