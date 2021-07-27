الطاقة الذرية الايرانية.. تدشين أكبر مركز طبي للعلاج الايوني في منطقة غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال صالحي: اننا نشهد اليوم التشغيل الاختباري لمعدات المركز الوطني للعلاج الايوني في كرج (غرب طهران): بدأ إنشاء هذا المركز في العام 2009 بكلفة 200 مليون يورو من المستثمر وبتكلفة 100 مليار تومان لتشييد مبنى بمساحة 26 ألف متر مربع.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية، مشروع المركز الوطني للعلاج الأيوني بانه ليس له نظيره في غرب آسيا، وقال: ان ايران الدولة السابعة في العالم التي نجحت في إنشاء مثل هذا المستشفى المجهز تجهيزًا جيدًا، ويساعد في علاج مجموعة واسعة من اواع السرطان.

وتابع قائلا: هناك عدة علاجات للسرطان، بما في ذلك الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، في العلاج الإشعاعي، تتلف الخلايا السليمة أثناء تدمير الخلايا السرطانية، لكن العلاج الأيوني هو أحدث طريقة تم تطويرها في العالم وتستخدم في ألمانيا والنمسا وإيطاليا.

واردف قائلا: إيران هي أول دولة في غرب آسيا تقتحم هذا المجال، ويتم حاليا تدريب الكوادر المتخصصة في النمسا لتولي إدارة المستشفى.

وقال صالحي: اليوم سيتم اختبار جزء من المعدات المهمة لهذا المركز وسيتم افتتاح المستشفى نفسه في العام المقبل، مضيفا: من مسؤوليات منظمة الطاقة الذرية رعاية المحتاجين في مجال الصحة، بما في ذلك توفير الأدوية الإشعاعية، وإنشاء هذا المركز جاء في اطار هذه المسؤولية، معربا عن شكره لجهود محافظ البرز ومسؤولي وزارة الصحة.

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