افتتاح أطول نفق في الشرق الاوسط على طريق طهران - الشمال السريع

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان طريق طهران - الشمال السريع البالغ طوله 121 كيلومترا يبدء من تقاطع طريق أزادكان الشمالي السريع مع طريق شهيد همت السريع ويمر تدريجيا عبر منطقة "توجال" الجبلية على طول وادي "كن" بعد اجتياز قرية "سولقان".

وكان المدير التنفيذي لشركة الخط السريع طهران – شمال سعيد شهسواري قد اعلن في تصريح صحفي له يوم امس أن نفق "البرز الشرقي" يبلغ طوله اكثر من 6400 متر ويقع ضمن المرحلة الثانية من الطريق السريع طهران – الشمال. وهو الاكبر في ايران ومنطقة غرب آسيا.

وأشار أن تدشين النقق سيوفر 15 دقيقة من الوقت الزمني عند السفر في الحركة المرورية العادية مبينا ان عمليات انشاء النفق واجهت صعوبات ، حيث إن ثمة العديد من البنى بسلسلة جبال البرز (شمال طهران) اضافة الى مناجم الغاز والفحم ومسارات المياه السطحية ولذلك تم استخدام منشآت سلامة خاصة فيه.

وأضاف أنه مزود بأنظمة الإنارة والتهوية والاتصال والاطفاء والكاميرات إضافة الى 50 مروحة ضخمة لتهوية النفق في الحالات العادية.

مصدر : وکالة تسنیم