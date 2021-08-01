صالحي يرعى مراسم بدء انشاء مشروع "كيميا" لتكنولوجيا النظائر المشعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمته خلال المراسم التي جرت السبت، اشار صالحي الى تخصيص ميزانية لهذا المشروع من عوائد مجمع الماء الثقيل في خنداب، واعرب عن امله بان تصل المنتوجات المهمة لهذا المشروع الى الانتاج واسع النطاق في غضون 3 الى 4 اعوام.

واشاد بجهود المسؤولين والخبراء والكوادر المتفانية والمخلصة في مجمع خنداب النووي في اراك، واعتبر هذا الموقع بانه قيم وباعث على الاقتدار ويعد انموذجا وقال: ان هذا المشروع العظيم يتضمن الانشطة العلمية والبحثية والانتاجية للقطاع التكنولوجي التابع لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية والقطاع الصحي الممتزج بالتكنولوجيا النووية. واشار الى عدد من المشاريع العملاقة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية ومنها المركز الوطني الايوني العلاجي وانتاج الادوية المشعة واضاف: ان المراكز العلمية التي يتم ايجادها في البلاد يجب ان تكون انموذجا.

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