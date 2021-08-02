تعلن بدء الدورة الثانية من منافسة كنز العلميّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة الإعلاميّة التابعة لمؤسّسة المصطفى(ص) صرحت عن بدء الدورة الثانية من منافسة كنز العلميّة، وذلك في إطار تحقيق أهداف المؤسّسة المتمثلة بتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم الإسلامي، حيث تسعى مؤسّسة المصطفى(ص) من خلال هذه المنافسة لتشجيع الطلاب والباحثين والمخترعين الشباب ممن هم دون ال 45 عاماً على عرض اختراعاتهم العلميّة عن طريق إرسال مقطع مصوّر يوضّح اختراعهم.

وتُقام الدورة الثانية من منافسة كنز العلمية في ستّة المجالات، وهي: الأقتصاد والمصارف والتمويل، الطاقة والمياه والبيئة، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، التقنيات الصحيّة والطبيّة، وسائل النقل، بالإضافة للمجال الخاص بعام 2021 وهو مجال المعادن والصناعات المعدنيّة

ويمكن لكل باحث من الباحثين الشباب المشاركة في هذه المنافسةمن خلال إرسال مقطع فيديو مدته 3 إلى 5 دقائق يتضمّن شرح الفكرة والتصميم المرتبط بحل أحد مشكلات العالم الإسلاميإلى الموقع الخاصّ بمنافسة كنز العلميّة.

وفي المرحلة التالية، يقوم فريق التحكيم المكوّن من أساتذة الجامعات والقامات العلميّة والكنولوجيّة المتخصّصة في المجالات المختلفة بمراجعة الأعمال المقدّمة واختيار أفضل 3 أعمال في كل مجال، مما يعني أنّه سيتم اختيار ما مجموعه 18 حلاً متميزاً. وفي اليوم الإختتامي للمنافسة،ستختار لجنة التحكيم أفضل المتقدمين في كل مجال وسيتم منح هدايا رائعة لكل منهم، وذلك تزامناً مع الأسبوع الرابع لجائزة المصطفى(ص) لعام 2021.

وسيتم منح جوائز الدورة الثانية منمنافسة كنز العلميّة لأفضل 18 أشخاص، حيث ستكون هذه الجوائز عبارة عن: شهادة تقدير وميداليّة منافسة كنز العلميّة، وشارة ذهبيّة بوزن 30 جرام، ومنحة قدرها 2000 دولار مخصّصة للأبحاث العلميّة، وكذلك امتياز خاص للاستفادة من منصّات جائزة المصطفى(ص) بما في ذلك فعاليات STEP و EISA.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة المؤسّسات المختلفة والدولية في الدورةالثانية من منافسة كنز العلمية، بما في ذلك العديد من المراكز والمؤسسات العلمية والتكنولوجية، كانت لافتة ومؤثّرة في هذه المنافسة.

يُذكر أنّ الدورة الأولى لمنافسة كنز العلميّة أقيمت في عام 2018، حيث شارك فيها 1045 شخصاً، كان من بينهم 753 طالباً جامعياً و 292 عضو لجنة علميّة، حيث تمّ استلام 590 عملاً من 15 دولة إسلاميّة.

آخر موعد لاستقبال مقاطع الفيديو هو 23 آب/ أغسطس 2021.

موقع منافسة كنز العلمية: kans.mstfdn.org

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