  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٤٨ ص

برئاسة بارزاني..

مشاركة وفد من كردستان العراق في مراسم أداء "رئيسي" اليمين الدستورية

مشاركة وفد من كردستان العراق في مراسم أداء "رئيسي" اليمين الدستورية

يزور وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الجمهورية الإسلامية الايرانية للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الايراني المنتخب اليمين الدستورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق، كويستان محمد، أن وفداً رفيع المستوى من إقليم كردستان، برئاسة بارزاني سيزور الجمهورية الاسلامية الايرانية ويشارك في مراسم تولي إبراهيم رئيسي، مهام منصبه رئيساً جديداً لإيران.
وأضافت محمد، وهي من أعضاء الوفد، أن الوفد يتألف إضافة إليها من "وزير الثقافة والشباب محمد حمة سعيد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ممثلين عن الأحزاب السياسية المكونة للكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان".

/انتهى/

رمز الخبر 1916652
https://ar.mehrnews.com/news/1916652/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات