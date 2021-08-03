مشاركة وفد من كردستان العراق في مراسم أداء "رئيسي" اليمين الدستورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق، كويستان محمد، أن وفداً رفيع المستوى من إقليم كردستان، برئاسة بارزاني سيزور الجمهورية الاسلامية الايرانية ويشارك في مراسم تولي إبراهيم رئيسي، مهام منصبه رئيساً جديداً لإيران.

وأضافت محمد، وهي من أعضاء الوفد، أن الوفد يتألف إضافة إليها من "وزير الثقافة والشباب محمد حمة سعيد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ممثلين عن الأحزاب السياسية المكونة للكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان".

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