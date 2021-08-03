الاسرائيليون هم من يقف وراء استهداف السفينة التجارية في بحر عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار كلرو، في تصريح صحفي يوم الاثنين، الى مخطط الكيان الصهيوني لاثارة موضوع استهداف السفينة الاسرائيلية في مجلس الامن وتوجيه التهم الى ايران، موضحا ان نشاطات وعمليات مشبوهة كاستهداف السفن في بحر عمان والبحر الاحمر خلال الاعوام الثلاثة الماضية وقف وراءها الكيان الصهيوني وحلفائه في المنطقة.

ولفت الى انه في هذا السياق مارست اميركا واللوبيات الصهيونية الضغوط بهدف اثارة موضوع استهداف السفن قرب ميناء الفجيرة في مجلس الامن الا ان البلدان الاعضاء رفضت هذا الطلب حيث لم يكن ثمة اي دليل يثبت صحة ادعاءات الكيان الصهيوني.

ونوه الى فشل المخطط الاميركي الرامي لعقد اجتماع في الامم المتحدة للتباحث حول هذا الموضوع و"ينبغي الاشارة الى ان اثارة مثل هذه الادعاءات الجوفاء في مجلس الامن تفتقد للمصداقية ولن يوافق عليها الاعضاء الدائمون كالصين وروسيا".

واشار الى ان ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة ستؤكد بحزم ان النشاطات الاخيرة تدلل على ان الكيان الصهيوني بدأ بنشاطات ترمي لزعزعة الاستقرار في المنطقة لذلك ينبغي تحذير المسؤولين في المنظمات الدولية من مغبة توقف النشاطات الملاحية ونقل النفط من المنطقة والذي سيلحق الضرر بالجميع لذلك ينبغي مجابهة هذا الكيان.

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