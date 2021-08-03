التقارير عن الحوادث الامنية قرب ساحل الخليج الفارسي مثيرة للريبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت وسائل الإعلام قد اعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بأن سفينة تجارية تعرضت لهجوم، في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

وأوضح موقع (مارين ترافيك)، بان ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" تحمل علم سنغافورة وآخر ظهور لها كان خليج عمان، ليست تحت السيطرة الآن وبلا قيادة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال الموقع: إن ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" أبحرت من ميناء كلاغ الماليزي، مشيراً إلى الناقلة تبحر منذ 2010 تحت علم الصين، ثم علم سنغافورة.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، قوله: إن الحادثة لا علاقة لها بالقرصنة وقعت قبالة سواحل الفجيرة، داعياً السفن في المنطقة لتوخي الحذر الشديد.

وأعلنت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وقوع حدث أمني قرب السواحل الإماراتية.

وأوضحت القناة العبرية، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، تأكيد وقوع حدث أمني عسكري قرب سواحل الفجيرة الإماراتية على بعد عدة كيلومترات داخل البحر.

وكانت سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل شخصين يحملان الجنسيتين البريطانية والرومانية./انتهى/