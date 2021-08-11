تفشي فيروس كورونا المستجدّ هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في رسالة تلفزيونية صباح اليوم الاربعاء اكد سماحته على التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة المرض، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد.

وسيتم لاحقا بث نص خطاب قائد الثورة.

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