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١١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١:٢٤ م

قائد الثورة الإسلامية:

تفشي فيروس كورونا المستجدّ هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد

تفشي فيروس كورونا المستجدّ هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، بان قضية جائحة كورونا تعد القضية الاولى والعاجلة للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في رسالة تلفزيونية صباح اليوم الاربعاء اكد سماحته على التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة المرض، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد.

وسيتم لاحقا بث نص خطاب قائد الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916905
https://ar.mehrnews.com/news/1916905/

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