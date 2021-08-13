الجيش الايراني يعد آلاف الاسرة الخاصة للمصابين بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد المقر شمال الغرب لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد علي حاجيلو ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إن الجيش يوظف جميع امكانياته في المحافظات التي تعاني من تفشي كورونا وفق توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: سيتم استخدام الكوادر الطبية في مستشفيات تبريز وأروميه ومراغه ، وكذلك أسرة التأهيل والمستشفيات الميدانية للجيش لغاية 2000 سرير للمساعدة في إدارة شؤون العلاج والحد من انتشار الفيروس.

ونوه الى ان الجيش يوظف جميع امكانياته من أجل التطعيم العام ويضعها في خدمة وزارة الصحة للاسراع بهذه العملية.

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