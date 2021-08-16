قائد الحرس الثوري: نستخدم كل طاقاتنا من اجل رفعة وشموخ الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي الیوم الاثنین خلال اجتماع مقر "الامام الحسن (ع)" الذي عقد بهدف الوصول الى سبل عملية جديدة لاداء الدور من قبل المؤسسات الثورية والداعمة من اجل حل المشاكل الناجمة عن ظروف تفشي كورونا في البلاد ودعم معيشة المواطنين وانشطتهم واعمالهم.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان الشعب الايراني يفخر على الدوام بقدراته الذاتية ويتوكل على الباري تعالى وقال: اننا نرى اليوم في مختلف انحاء العالم لو ارادت حكومة ودولة ما الاعتماد على الاجانب، فانهم سيتخلون عنها وان هذا الاعتماد هو كالزبد على الماء.

واضاف: انه على الذين يريدون التحدث الى الشعب الايراني بلغة اميركا ان يعلموا بان شعبنا لن يتخلى عن عزته مقابل اي شيء.

واكد بانه على بائعي الوطن والخونة الذين يبتسمون للغرب وصوتهم يشكل صدى لصوت الغرب واميركا ويسخرون من شعبنا لصموده امام الغرب واميركا ان يعلموا بانه لا مكانة لهم في بلدنا.

/انتهى/