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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١:٥٨ م

قائد سلاح البرّ الإيراني:

إنشاء 17 مركزا صحيا وللتطعيم المتنقل والثابت في جميع أنحاء البلاد

إنشاء 17 مركزا صحيا وللتطعيم المتنقل والثابت في جميع أنحاء البلاد

قال قائد القوات البرية للجيش الايراني، أن القوة البرية ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا انخطرت في جهود مكافحة الفيروس، وفي هذا الصدد، وظفت 28 مستشفى و 12 ألفا من كوادرها الطبية.

وأضاف العميد "كيومرث حيدري" اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح صيدلية مخصصة لمرضى كوفيد 19 بجوار صيدلية "29 فروردين" في ساحة "حر" وسط طهران، إنني اهنئ زملائي على إنشاء هذه الصيدلية والذي تحقق في غضون 48 ساعة.

وتابع حيدري قائلا : لقد وصلنا إلى مستوى من القدرات مكنتنا من بناء وتجهيز مستشفى خاص بالانعاش في غضون خمسة أيام، وحتى الآن قمنا ببناء مستشفىات لانعاش الجهاز التنفسي للمصابين بكورونا في محافظات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وكرمانشاه (غرب) وأصفهان (وسط)، وفي المستقبل سنعمل على انشاء مستشفى في محافظة "كيلان" شمال البلاد، كما أنشأنا مراكز صحية في 14 نقطة في جميع أنحاء البلاد ومراكز تطعيم متنقلة وثابتة في ثلاث نقاط في طهران.

و تم اليوم افتتاح صيدلية مخصصة لمرضى كوفيد 19 بحضور رئيس مكتب رئيس الجمهورية وقائد القوات البرية للجيش في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1917049
https://ar.mehrnews.com/news/1917049/

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