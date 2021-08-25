تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يذكر ان محسن رضائي (67 عاما) كانت ولادته في مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران.

تولى رضائي قيادة قوات حرس الثورة الاسلامية لفترة 16 عاما من عام 1981 الى عام 1997 ، وشغل منصب امين مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ العام 1997 لغاية الان.

وكان رضائي قد خاض الانتخابات الرئاسية الاخيرة في البلاد وحل بعد آية الله رئيسي في المرتبة الثانية بحصوله على اكثر من 3 ملايين و 412 الف صوت اي ما نسبته 11.79 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين.

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