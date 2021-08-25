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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٠ م

تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

تعیین محسن رضائي مساعدا للرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وامين المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث وامين اللجنة الاقتصادية للحكومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يذكر ان محسن رضائي (67 عاما) كانت ولادته في مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران.

تولى رضائي قيادة قوات حرس الثورة الاسلامية لفترة 16 عاما من عام 1981 الى عام 1997 ، وشغل منصب امين مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ العام 1997 لغاية الان.

وكان رضائي قد خاض الانتخابات الرئاسية الاخيرة في البلاد وحل بعد آية الله رئيسي في المرتبة الثانية بحصوله على اكثر من 3 ملايين و 412 الف صوت اي ما نسبته 11.79 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين.

/انتهى/

رمز الخبر 1917262
https://ar.mehrnews.com/news/1917262/

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