دراسة خطط ومؤهلات آخر اعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة/ حضور الرئيس الإيراني في البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي كلمة في هذه الجلسة بعد استعراض خطط ومؤهلات المرشحين لحقيبتي الطاقة والرياضة، ومن ثم إجراء عملية التصويت على الوزراء المرشحين في نهاية اجتماع اليوم.

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