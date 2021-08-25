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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:١٥ م

برئاسة قاليباف؛

دراسة خطط ومؤهلات آخر اعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة/ حضور الرئيس الإيراني في البرلمان

دراسة خطط ومؤهلات آخر اعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة/ حضور الرئيس الإيراني في البرلمان

عقد مجلس الشورى الاسلامي برئاسة محمد باقر قاليباف بعد ظهر اليوم الاربعاء جلسة علنية للتصويت على اعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي كلمة في هذه الجلسة بعد استعراض خطط ومؤهلات المرشحين لحقيبتي الطاقة والرياضة، ومن ثم إجراء عملية التصويت على الوزراء المرشحين في نهاية اجتماع اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1917266
https://ar.mehrnews.com/news/1917266/

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