إيران ترحب بفكرة بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له اليوم الجمعة، كتب موسوي: "اجتماع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان. خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الثنائية والإقليمية".

وأضاف: "رحبت إيران بفكرة وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان وأبدت استعدادها لعقده في طهران".

والتقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بنظيره الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس الخميس، في طهران.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في أفغانستان.

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