مشروع بناء مليون وحدة سكنية على جدول أعمال حكومة "رئيسي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح النائب " محمد رضا كوتشي" في تصريح نشر اليوم الاثنين، أن القانون القاضي ببناء مليون وحدة سكنية سنويا سيتم تبليغه من قبل رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الجاري.

وأقر النائب المسؤولية الجسيمة في تطبيق هذا القانون، حيث يتطلب مساهمة كافة اعضاء الحكومة في انفاذه وليست وزارة الطرق والتنمية الحضرية وحدها.

وشدد كوتشي على أن اللجنة البرلمانية ستراقب بدقة تطبيق القانون، وأن على مندوب الحكومة تقديم البرامج الخاصة للمشروع للجنة باسرع وقت.

وأشار أن على وزير الطرق والتنمية الحضرية، العمل على بناء 2700 وحدة سكنية يوميا في اطار هذا القانون وهي مسؤولية كبيرة بحد ذاتها.

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