وزير الخارجية الفرنسي يهنئ نظيره الايراني ويطالب بالعودة السريعة الى المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يتصل بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتهنئته بتسلمه منصبه الجديد.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي الى عودة سريعة الى المفاوضات حول الاتفاق النووي./انتهى/