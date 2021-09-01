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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٥٧ م

خلال اتصال هاتفي؛

وزير الخارجية الفرنسي يهنئ نظيره الايراني ويطالب بالعودة السريعة الى المفاوضات النووية

وزير الخارجية الفرنسي يهنئ نظيره الايراني ويطالب بالعودة السريعة الى المفاوضات النووية

هنأ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نظيره الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بتسلمه منصبه الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يتصل بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتهنئته بتسلمه منصبه الجديد.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي الى عودة سريعة الى المفاوضات حول الاتفاق النووي./انتهى/

رمز الخبر 1917522
https://ar.mehrnews.com/news/1917522/

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