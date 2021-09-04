أمريكا تسعى الحفاظ على جو العقوبات من خلال خلق سيناريو "هوليوودي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على اجراء واشنطن بدرج اسماء اربعة مواطنين ايرانيين في قائمة الحظر الاميركية وقال: للأسف يسير المسؤولون الأميركيون الحاليون على خطى الإدارة السابقة.

وصرح خطيب زادة ان واشنطن تعلم أنه ليس لديها خيار سوى التخلي عن إدمان العقوبات عليها واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران.

واضاف: رأى المؤيدون والمنتفعون من الحظر في اميركا ان مجموعة أدوات الحظر باتت فارغة بسبب الحد الاقصى لمقاومة إيران، وهذه المرة يحاولون من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوود، الحفاظ على اجواء الحظر.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة، قد فرضت أمس الجمعة، حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم أنّهم على صلة بوزارة الامن.

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