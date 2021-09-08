أدفوكات محبط بعد ثلاثية إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال أدفوكات في المؤتمر الصحفي "نشعر بخيبة أمل مثل الشعب العراقي بسبب الخسارة".

وأضاف "لكن يجب علينا أن نكون أكثر عقلانية ونفكر في بقية مباريات تصفيات المونديال".

وتابع "من واجبنا أن نضع اللاعب المناسب في التشكيلة، خضنا مباراتين في أسبوع واحد، هناك 8 مباريات مقبلة، يجب علينا تقديم الأفضل وحصد النقاط".

وبخصوص عدم اللعب بـ 5 مدافعين أمام إيران، علق "لعبنا بالأسلوب نفسه أمام كوريا الجنوبية بوجود 4 مدافعين، وقدمنا مباراة جيدة من الناحية الدفاعية".

وأتم "لكن اليوم ظهرت بعض الفراغات في خط الدفاع، وتمكن الخصم من التسجيل، حاولنا العودة بتبديلات هجومية، لكن لم نوفق".

المصدر: كوورة