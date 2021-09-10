حجم استيراد البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة

/وقال اسماعيلي في تصريح له مساء الخميس خلال اجتماع المجلس الاعلى للتمريض في البلاد: ان التطعيم الواسع والسيطرة على جائحة كورونا يعدان اولوية مهمة للحكومة الثالثة عشرة.

واضاف: انه تم منذ بداية الشهر الجاري (23 اب/اغسطس) لغاية الان استيراد نحو 30 مليون جرعة من لقاح كورونا وسيرتفع الى 40 مليونا حتى نهاية الشهر (22 ايلول/سبتمبر).

واعتبر الخطوة الاهم للسيطرة على المرض بانها تتمثل في التطعيم الواسع وقال: ان الحكومة ستبذل كل جهودها لرفع حجم الجرعات التي يتم توفيرها عن طريق الواردات وانتاج المحلي الى 100 مليون جرعة في غضون الشهرين القادمين (حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر).

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