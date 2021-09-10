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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٢٩ ص

حجم استيراد البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة

حجم استيراد البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة

اعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسین اسماعیلي بان حجم واردات البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة في غضون الشهرين القادمين.

/وقال اسماعيلي في تصريح له مساء الخميس خلال اجتماع المجلس الاعلى للتمريض في البلاد: ان التطعيم الواسع والسيطرة على جائحة كورونا يعدان اولوية مهمة للحكومة الثالثة عشرة.

واضاف: انه تم منذ بداية الشهر الجاري (23 اب/اغسطس) لغاية الان استيراد نحو 30 مليون جرعة من لقاح كورونا وسيرتفع الى 40 مليونا حتى نهاية الشهر (22 ايلول/سبتمبر).

واعتبر الخطوة الاهم للسيطرة على المرض بانها تتمثل في التطعيم الواسع وقال: ان الحكومة ستبذل كل جهودها لرفع حجم الجرعات التي يتم توفيرها عن طريق الواردات وانتاج المحلي الى 100 مليون جرعة في غضون الشهرين القادمين (حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر).

/انتهى/

رمز الخبر 1917811
https://ar.mehrnews.com/news/1917811/

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