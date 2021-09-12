القوات البحرية سببت غموضا استراتيجيا للغرطسة العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" صباح يوم الأحد، في حفل استقبال مجموعة الـ75 البحرية قائلا: بعد الرسالة الرائعة من قبل قائد الثورة الاسلامية والتقرير الممتاز من قائدالقوة البحرية، لا مكان لكلمة أخرى في هذا الحفل للغاية.

وتابع: "الجميع يذكر أن القيادة العليا للقوات المسلحة وافقت لأول مرة في ديسمبر 2016 على فكرة الذهاب إلى المحيط الأطلسي وكرر هذا الموضوع في ديسمبر 2016، والآن نشكر الله عز وجل على نجاح القوة البحرية في هذه المهمة.

وأكد اللواء موسوي: أحدث هذا العمل غموضاً استراتيجياً لبحرية الاستكبار العالمي و على رأسهم الإرهاب الأمريكي. وان نجاح هذه المهمة أظهر إلى الاستكبار العالمي أن كلمة الشعب الإيراني قد انتصرت ولا يمكن لأي عائق أن يوقف امام إرادة هذه الأمة وان العقوبات الاقتصادية على بلدنا قد زادت من قوتنا.

وفي الختام شكر القادة الحاليين والسابقين للبحرية على جهودهم التي بذولوها في سبيل نجاح هذه المهمة.

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