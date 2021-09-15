أقامة اجتماع الجنة الخاصة بالمتابعة الدولية لاغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اللجنة الخاصة للتحقيق القانوني والدولي في اغتيال الفريق شهيد سليماني والوفد المرافق له بحضور مديري وممثلي الأجهزة الحكومية والعسكرية ذات الصلة في الوزارة الخارجية الايرانية.

في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثل عائلة الشهيد سليماني ومديري وممثلي الأجهزة القضائية والسياسية والأمنية والقانونية والعسكرية ذات الصلة، أعرب الضيوف عن آرائهم بشأن متابعة هذه القضية وأثناء تقديم التقارير حول أداء الأجهزة الخاصة بهم، عبروا عن آخرالتطورات في الموضوع والأبعاد والآثار المختلفة للقضية.

أكد اميرعبد اللهيان على ضرورة متابعة القضية وإحياء ذكرى الشهيد سليماني البطل الوطني والدولي لمحاربة الإرهاب، وكذلك دور المسؤولين الأمريكيين والحكومة الامريكية في ارتكاب هذه الجريمة التي لا تغتفر. وقال أمير عبداللهيان ان استمرار لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني وتقديم الإرهابين الى العدالة من السياسات المحددة والوزارة الخارجية تتابع القضية قانونيا وسياسيا ودوليا بعزم راسخ.

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