الأمريكان أجبروا على ترك أفغانستان بخزي وإذلال/القوى الفارغة محكوم عليها بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد اشتياني اليوم السبت على هامش افتتاح المعرض الدولي الثالث للسلام والدفاع الذي تقيمه وزارة الدفاع الايرانية في كلية الحرب بطهران، ان البشرية واجهت قوتين على مر التاريخ ، قوة تعتمد على الله والأنبياء ، وهي قوة حقيقية ، وأخرى تعتمد على الشيطان والأدوات الدنيوية و هی قوة زائفة .

وتابع إن القوى الزائفة محكوم عليها بالفشل عبر التاريخ مضيفًا: " تشاهدون وضع الولايات المتحدة، التي تدعي القوة العالمية ،في المنطقة وأُجبرت على مغادرة أفغانستان بضعف وإذلال.

وقال إن الشعب الافغاني لم يرَ شيئًا من الولايات المتحدة سوى البؤس وسفك الدماء ، لكن مع ذلك ، كل المعادلات التي تحدث في المنطقة أدى في النهاية لهزيمتهم وهذا يدل على أن القوة الزائفة قد فشلت والقوة التي تعتمد على الله لطالما تفوز في جميع المعادلات.

واعتبر دعم القوات المسلحة أهم مهمة لوزارة الدفاع مضیفا ان وزارة الدفاع ، تتخذ خطوات في مجال دعم العتاد والتسليح وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد من خلال مساعدة دبلوماسية الدفاع".

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