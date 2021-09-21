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٢١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٤٢ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:

يجب على أميركا رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور

يجب على أميركا رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور

اکد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، انه "يجب على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور وإن إيران ستتصرف خطوة بخطوة متماشيا مع ما تفعله أميركا بهذا الشأن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال إسلامي، اليوم الثلاثاء ، في مقابلة مع شبكة "NHK" اليابانية انه يجب على الولايات المتحدة تصحيح سياساتها الخاطئة.

وأكد ان امريكا لم تف بالتزاماتها وتعهداتها التي وافقت عليها في الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف إسلامي أنه يجب على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور و إن إيران ستتصرف خطوة بخطوة متماشيا مع ما تفعله الولايات المتحدة بهذا الشأن".

واشار التلفزيون الياباني إلى أن ادارة بايدن بدأت محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل الماضي لإنقاذ التوافق النووي ، لكن المحادثات توقفت بسبب خلافات بشأن قضايا مثل مدى تخفيف الحظر.

/انتهى/

رمز الخبر 1918147
https://ar.mehrnews.com/news/1918147/

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