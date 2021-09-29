ندعوا العراقيين للمشاركة الواعية في الانتخابات / لا نساند أي مرشح أو قائمة انتخابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المرجع الديني الاعلى، السيد علي السيستاني، اصدر اليوم الاربعاء، بياناً يشجع الجميع من خلاله على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى انها وان كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الاسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى ان يكون افضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي.

ودعا السيد السيستاني الناخبين إلى أخذ العِبَر والدروس من التجارب الماضية وان يعوا قيمة اصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وابعاد الايادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة.

وتابع ان هذا التغيير امر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة واحسنوا الاختيار، وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها.

وأكد المرجع الديني على عدم مساندة أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وان الامر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم".

كما دعا الناخبين إلى التدقيق في سِير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وامنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الاصيلة ومصالحه العليا.

ونبه من ان يمكّنوا اشخاصاً غير اكفاء او متورطين بالفساد او اطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم او تعمل خارج اطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد.

ودعا القائمين على الانتخابات ان يعملوا على اجرائها في اجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانونياأو التدخلات الخارجية، وان يراعوا نزاهتها ويحافظوا على اصوات الناخبين فإنها امانة في اعناقهم.

وفي وقت لاحق رد الرئيس العراقي على بيان المرجعية واصفاً البيان بالموقف الوطني الحريص الذي جاء في ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن.

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