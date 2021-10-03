تسريع عملية التطعيم العامّ للقاح كورونا قلّص من مخاوف المواطنين وهواجسهم الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف شدد في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد على ان "التطعيم العام ضروري، وتسريع عملية التطعيم في جميع الفئات العمرية وفي جميع أنحاء البلاد قد قلصت مخاوف المواطنين وهواجسهم الصحية ونتج عنها رضاهم".

وتابع مندوب محافظة طهران بالقول: أقدر المسؤولين وقائدي هذا العمل الجبّار الذين أنجزوا تحولا جهاديا، وخاصة وزارة الصحة وتعبئة المستضعفين"، وأعرب عن أمله " مع استمرار هذه العملية، سيتم إجراء التطعيمين في أقرب وقت ممكن لإنهاء مخاوف الشعب كليا".

كما أكد قاليباف على ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية، وقال "يجب على وزارة الصحة العمل على استمرارية الالتزام بالإرشادات واستخدام تجربة الدول الأخرى لمنع الكورونا من بلوغ ذروة مرة أخرى".

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