افتتاح سفارة الكيان في البحرين مجرد سيرك للصهاينة/ تطبيع العلاقات لن يساعد آل خليفة بشيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان ذكر خلال حوار مع القناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت، ان حكام البحرين يسعون وراء العلاقات مع كيان مزيف بدل التواصل مع شعبهم، في حين ان تطبيع العلاقات هذا لن يساعد سلطتهم في شيء.

وأردف بالقول: "انكشفت حقيقة الكيان الصهيوني خلال المقاومة الاخيرة في غزة. الجيلان الثالث والرابع للفلسطينيين تحركوا دعما للمسجد الاقصى فيما الكيان الصهيوني اضطر للقبول بوقف اطلاق النار".

وقال اميرعبداللهيان ان الصهاينة يسعون للتغطية على هذه الازمة بحركات استعراضية وقد اثبتوا بانهم لا ياتون معهم بشيء سوى زعزعة الامن اينما دخلوا، مؤكدا اننا نعترف بدولة واحدة اسمها فلسطين وليس للكيان الصهيوني مكان في مستقبل المنطقة لاسباب عديدة.

وأعلن وزير الخارجية بان سكان الاراضي المحتلة هم من ينبغي ان يقرروا مصيرهم بانفسهم ويجب ان يشارك سكانها من اي قومية ودين في استفتاء عام، لافتا ان الصهاينة قد ارتهنوا حتى اليهود في الاراضي المحتلة.

كما وصف زيارة وزير الخارجية الصهيوني الى البحرين وافتتاح سفارة للكيان فيها بانه سيرك الصهاينة وجدد موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في الاعتراف بوجود الكيان الصهيوني.

وفيما يخص قضية افغانستان قال: انه خلال اللقاءات مع مختلف المسؤولين على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، كانت قضية افغانستان احدى القضايا الرئيسية وقد سعينا بان ناخذ بالاعتبار جميع الجوانب والقضايا.

وختم عبداللهيان بالقول: اننا لا يمكننا ان نتجاهل الرعايا الافغان في عملية التطعيم بلقاح كورونا.

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